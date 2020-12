Coronavirus, nuovo Dpcm: dalla scuola alle feste con i parenti, tutti i nodi ancora da sciogliere. In arrivo decreto anti spostamenti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non si potrà uscire neppure dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, ma raccomandazioni e l'invito a evitare di stare con persone non conviventi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio non si potrà uscire neppure dal proprio Comune. Sulle persone da ospitare a cena o a pranzo a casa non arriveranno regole e divieti, ma raccomandazioni e l'invito a evitare di stare con persone non conviventi

