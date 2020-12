Coronavirus, non calano i nuovi contagiati ma meno vittime. Boccia: tra 15 giorni Italia tutta gialla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono 20.709 (19.350 ieri) i novi casi di Covid 19 registrati nella ultime 24 ore in Italia dove sono avvenuti 684 (785 ieri) decessi. Attualmente sono positive 761.230 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 207.143 tamponi, 25043 più di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 32454, (-357 rispetto a ieri) le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali Italiani, 3616 (- 47 rispetto a ieri) le persone ricoverate nelle terapie intensive. Mentro sono 725.160 (- 18311 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Sale a 82.3335 (-38740 rispetto a ieri) il numero dei guariti dimessi. Sale a 57.045 il numero complessivo dei deceduti dall'inizio della pandemia. Sul fronte tamponi, ne sono stati registrati 207.143. Sale così a 22.334.342 in numero complessivo dei tamponi effettuati da ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono 20.709 (19.350 ieri) i novi casi di Covid 19 registrati nella ultime 24 ore indove sono avvenuti 684 (785 ieri) decessi. Attualmente sono positive 761.230 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 207.143 tamponi, 25043 più di ieri. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Sono 32454, (-357 rispetto a ieri) le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedalini, 3616 (- 47 rispetto a ieri) le persone ricoverate nelle terapie intensive. Mentro sono 725.160 (- 18311 rispetto a ieri) le persone in isolamento domiciliare. Sale a 82.3335 (-38740 rispetto a ieri) il numero dei guariti dimessi. Sale a 57.045 il numero complessivo dei deceduti dall'inizio della pandemia. Sul fronte tamponi, ne sono stati registrati 207.143. Sale così a 22.334.342 in numero complessivo dei tamponi effettuati da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Il virologo tedesco: “Nuovo coronavirus non arriva da Wuhan, 99.5% dei casi dal Nord Italia” Fanpage.it Coronavirus, la giornata più nera: nove morti nella provincia apuana, ora servono risposte

Perché si muore di più nel resto della regione? Ritardo nel tracciamento e sanità territoriale incompleta. La tragica contabilità della seconda ondata: 129 vittime dall’8 ottobre ...

Nuovo Dpcm 4 dicembre: la bozza al vaglio delle Regioni

Quando entra in vigore il nuovo provvedimento con la nuove misure per limitare il contagio da Coronavirus. Natale, spostamenti, bar e ristoranti, impianti sciistici: le anticipazioni ...

