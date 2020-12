Coronavirus, negli Usa si discute sul vaccino ad anziani e operatori sanitari. In Brasile quasi 700 morti in 24 ore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Usa EPA/CJ GUNTHER La sede di Moderna a Norwood, Massachusetts. La scelta delle fasce di popolazione da vaccinare in via prioritaria contro il Coronavirus tiene banco anche negli Stati Uniti. Un gruppo di esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia sanitaria statunitense contro le malattie, ha raccomandato che ricevano prima il vaccino gli ospiti e i dipendenti delle case di riposo e gli operatori sanitari che sono più esposti al rischio di contagio. Tuttavia, le dosi – almeno inizialmente – potrebbero non bastare. December 1, 2020 Gli ospiti delle case di riposo e i sanitari che si prendono cura di loro sono circa 3 milioni. In queste strutture, peraltro, s’è verificato il 39% delle morti per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Usa EPA/CJ GUNTHER La sede di Moderna a Norwood, Massachusetts. La scelta delle fasce di popolazione da vaccinare in via prioritaria contro iltiene banco ancheStati Uniti. Un gruppo di esperti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenziaa statunitense contro le malattie, ha raccomandato che ricevano prima ilgli ospiti e i dipendenti delle case di riposo e gliche sono più esposti al rischio di contagio. Tuttavia, le dosi – almeno inizialmente – potrebbero non bastare. December 1, 2020 Gli ospiti delle case di riposo e iche si prendono cura di loro sono circa 3 milioni. In queste strutture, peraltro, s’è verificato il 39% delleper ...

Coronavirus nel mondo, si dimette consigliere negazionista di Trump. L'Austria ferma le settimane bianche

Coronavirus, il virus rallenta nel Salernitano: mille infetti in meno in 7 giorni

Coronavirus, rallentano i contagi nel Salernitano: l'ultimo report settimanale dell'Asl mostra una regressione di circa mille casi ...

