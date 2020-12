Coronavirus mondo, Londra: ok al vaccino Pfizer. Francia, quarantena per scia al'estero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Gran Bretagna dà il via libera al vaccino della BioNTech-Pfizer contro il Covid-19. Con una decisione "di emergenza" il Regno Unito diventa il primo Paese al mondo ad approvare farmaco contro il ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Gran Bretagna dà il via libera aldella BioNTech-contro il Covid-19. Con una decisione "di emergenza" il Regno Unito diventa il primo Paese alad approvare farmaco contro il ...

RaiNews : 'Ho visto questo paziente anziano fuori dal suo letto che voleva uscire dalla stanza, in lacrime. Allora mi sono av… - Agenzia_Ansa : La Gran Bretagna ha approvato l'uso del #vaccino anti-#coronavirus della #Pfizer-BioNTech, disponibile nel Paese a… - vaticannews_it : #1dicembre #Nelmondo #COVID Vescovi svizzeri: non escludere anziani e disabili da terapie intensive @RVA_Bengali co… - LaCnews24 : Coronavirus, Londra approva il vaccino Pfizer-BioNTech: sara' distribuito dal 7 dicembre #calabrianotizie… - cinquewit : CinqueW News: Covid-19. Bill Gates sul vaccino: per proteggere a... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus nel mondo: in Usa oltre 2.500 morti in un giorno, in Germania altri 13.604 casi La Stampa Già in pista il "dopodomani" del Mondiale: Russell e Schumacher Jr., coincidenze e destini incrociati

Sakhir lancia due piloti destinati a sfidarsi nel Mondiale già dalle prossima stagione: Russell sulla Mercedes, Schumi Jr. per il titolo della F.2 ...

L’importanza della pianificazione del ripristino nel 2020 e oltre

L’anno 2020 ha rafforzato il detto “i disastri accadono”. È la stagione degli uragani atlantici più impegnativi mai registrati e, naturalmente, c’è la pandemia COVID-19 in corso. C’è sempre un potenzi ...

Sakhir lancia due piloti destinati a sfidarsi nel Mondiale già dalle prossima stagione: Russell sulla Mercedes, Schumi Jr. per il titolo della F.2 ...L’anno 2020 ha rafforzato il detto “i disastri accadono”. È la stagione degli uragani atlantici più impegnativi mai registrati e, naturalmente, c’è la pandemia COVID-19 in corso. C’è sempre un potenzi ...