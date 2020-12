Coronavirus, mercoledì 2 dicembre: sono 1.791 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – “Oggi su oltre 24mila tamponi nel Lazio si registrano 1.791 casi positivi. sono 45 i decessi e 780 le guarigioni. Il rapporto tra i positivi e i tmponi è al 7%. Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi. La riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza.” Nella Asl Roma 1 sono 492 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantotto sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 59, 73, 80, 86, 87, 88 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 342 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – “Oggi su oltre 24mila tamponi nelsi registrano 1.791 casi positivi.45 i decessi e 780 le guarigioni. Il rapporto tra i positivi e i tmponi è al 7%. Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi. La riaperturascuole per una settimana prima di Natale ha poco senso. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza.” Nella Asl Roma 1492 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Quarantottoricoveri. Si registrano sette decessi di 59, 73, 80, 86, 87, 88 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 2342 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ...

