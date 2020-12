Coronavirus, linea dura: a Natale e Capodanno non si potrà uscire dal proprio Comune (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Capodanno e Natale non solo con il coprifuoco, ma all’interno del proprio Comune. Prima un’apertura, su pressing dei capigruppo di maggioranza. Poi il ritorno alla linea del rigore sulla base delle considerazioni esposte al tavolo di governo in particolare dal ministro Roberto Speranza. Con l’Italia che si appresta ad entrare in fascia gialla ‘rafforzata‘, lo stop alla mobilita’ tra regioni scattera’ il giorno 21 dicembre. Ma se il vertice di ieri pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte e i capigruppo di maggioranza aveva fatto registrare la possibilita’ di deroghe per i ricongiungimenti e le seconde case, la riunione di governo coi capidelegazione dei partiti (Franceschini, Bonafede, Bellanova, Speranza), conclusasi nella notte, torna alla linea dura, la stessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020)non solo con il coprifuoco, ma all’interno del. Prima un’apertura, su pressing dei capigruppo di maggioranza. Poi il ritorno alladel rigore sulla base delle considerazioni esposte al tavolo di governo in particolare dal ministro Roberto Speranza. Con l’Italia che si appresta ad entrare in fascia gialla ‘rafforzata‘, lo stop alla mobilita’ tra regioni scattera’ il giorno 21 dicembre. Ma se il vertice di ieri pomeriggio tra il premier Giuseppe Conte e i capigruppo di maggioranza aveva fatto registrare la possibilita’ di deroghe per i ricongiungimenti e le seconde case, la riunione di governo coi capidelegazione dei partiti (Franceschini, Bonafede, Bellanova, Speranza), conclusasi nella notte, torna alla, la stessa ...

ROMA (ITALPRESS) – Sembra emergere una linea dura per il Dpcm che entrerà in vigore venerdì prossimo e che dovrà contenere le indicazioni in vista delle festività natalizie. Al termine della riunione ...

