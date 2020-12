Coronavirus | le news Bollettino di oggi | 20 709 casi su 207 143 tamponi | 684 morti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Secondo l'ultimo report, sono 357 in meno i ricoverati con sintomi, scendono di 47 unità i ricoveri in terapia intensiva. Rapporto positivi/sotto il 10%. Tra le ipotesi al vaglio per Natale, divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Speranza presenta il piano per i vaccini al Senato: "Sarà gratuito per tutti"