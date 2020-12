Coronavirus, le news. Bollettino del 2 dicembre: 20.709 casi su 207.143 tamponi, 684 morti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Approvato il dl per bloccare gli spostamenti tra le regioni dal 20 dicembre. Ma Italia Viva si oppone al divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno. Tra le nuove misure no ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Secondo l'ultimo report, sono 357 in meno i ricoverati con sintomi, scendono di 47 unità i ricoveri in terapia intensiva. Rapporto positivi/tamponi sotto il 10%. Speranza: "Vaccino gratis per tutti" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) Approvato il dl per bloccare gli spostamenti tra le regioni dal 20. Ma Italia Viva si oppone al divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno. Tra le nuove misure no ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Secondo l'ultimo report, sono 357 in meno i ricoverati con sintomi, scendono di 47 unità i ricoveri in terapia intensiva. Rapporto positivi/sotto il 10%. Speranza: "Vaccino gratis per tutti"

repubblica : Coronavirus, Londra autorizza il vaccino Pfizer - vaticannews_it : #2dicembre @JoeBiden, il presidente eletto degli #USA , mette a punto la squadra di governo e si appresta a far rip… - vaticannews_it : #2dicembre #Nelmondo #AIDS @JesuitsAfrica Non abbassare la guardia @Oikoumene Su #Youtube canti per #Natale Proge… - zazoomblog : Coronavirus le news. Bollettino del 2 dicembre: 20.709 casi su 207.143 tamponi 684 morti - #Coronavirus #news.… - GiDiFenza : RT @pietro_nurra: La mortalità per infarto si è triplicata durante l'emergenza Covid -