Coronavirus, le news. Boccia: "A metà dicembre tutta Italia gialla, il 7/1 riparte". LIVE (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continua il dibattito all'interno della maggioranza sulle misure per regolamentare le feste. Tra le ipotesi al vaglio, divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere. Speranza presenta il piano per i vaccini al Senato: "Sarà gratuito per tutti" Leggi su tg24.sky

