Coronavirus Lazio, i dati del 2 dicembre 2020: lieve aumento dei contagi, in calo i decessi. Ecco la situazione nelle Asl (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Coronavirus Lazio, i dati di oggi mercoledì 2 dicembre 2020. Oggi si registrano 1.791 nuovi casi (+122 rispetto a ieri) in Regione a fronte di 24 mila tamponi. Al 7% il rapporto positivi/tamponi. 780 i guariti. «Si conferma il trend in rallentamento e calano i decessi. La riapertura delle scuole per una settimana prima di Natale ha poco senso. Per lo shopping natalizio di questi giorni è indispensabile evitare i luoghi affollati. Mantenere le distanze minime di sicurezza», commenta Alessio D'Amato, Assessore Regionale alla Sanità. Coronavirus Lazio 2 dicembre 2020: i dati di oggi dalle Asl Nella Asl Roma 1 sono 492 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con ...

