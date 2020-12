Coronavirus, la Valle d'Aosta vara legge anti Dpcm: Pd si astiene (Di giovedì 3 dicembre 2020) È strappo tra Valle d'Aosta e governo Conte. Dopo le tensioni con l'esecutivo sulla classificazione di zona rossa e sulla chiusura degli impianti sciistici, la regione a Statuto speciale rivendica la propria autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell'emergenza sanitaria del Coronavirus (TUTTE LE NOTIZIE SUL COVID - IL LIVEBLOG) con una legge regionale. Sul ddl regionale, approvato con 28 voti a favore e 7 astensioni, la maggioranza di centro sinistra è andata divisa al voto: gli autonomisti (Alliance valdotaine, Stella Alpina, Union valdotaine e Valle'e d'Aoste Unie) hanno votato a favore con i gruppi Lega e Pour autonomie, mentre i progressisti, con Pd, si sono astenuti.Dai negozi allo sport: i contenuti della normaLa norma approvata dal Consiglio regionale della ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) È strappo trad'e governo Conte. Dopo le tensioni con l'esecutivo sulla classificazione di zona rossa e sulla chiusura degli impisciistici, la regione a Statuto speciale rivendica la propria autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell'emergenza sanitaria del(TUTTE LE NOTIZIE SUL COVID - IL LIVEBLOG) con unaregionale. Sul ddl regionale, approvato con 28 voti a favore e 7 astensioni, la maggioranza di centro sinistra è andata divisa al voto: gli autonomisti (Alliance valdotaine, Stella Alpina, Union valdotaine e'e d'Aoste Unie) hanno votato a favore con i gruppi Lega e Pour autonomie, mentre i progressisti, con Pd, si sono astenuti.Dai negozi allo sport: i contenuti della normaLa norma approvata dal Consiglio regionale della ...

RaiNews : #coronavirus, dopo le tensioni con il governo Conte sulla classificazione di zona rossa e sulla chiusura degli impi… - GiuliaTamagnin1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Valle d'Aosta contro il governo: vara una legge anti Dpcm, il Pd si astiene #Valled'Aosta - GoSolar01 : RT @mauriziocerva: Coronavirus, Gadda: 'Il rapporto del Governo con la Valle d'Aosta non si limiti a richiami' - mauriziocerva : Coronavirus, Gadda: 'Il rapporto del Governo con la Valle d'Aosta non si limiti a richiami' - alessvaleri : Sono curiosa: quando si vara una legge in nome dell’autonomia poi si ha diritto di chiedere allo Stato anche i Rist… -