Coronavirus | in Sicilia 1483 nuovi casi e 27 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i contagi da Coronavirus in Sicilia. In 24 ore i nuovi positivi sono 1.483, in aumento rispetto ai 1.399 registrati ieri. Incremento dovuto anche dall'aumento dei tamponi processati (11.536 contro i 10.733 di 24 ore fa). Si riducono i deceduti: 27 le vittime, dato che porta il numero totale dei morti da inizio pandemia a quota 1.616. Sono questi i dati riportati dal consueto bollettino sull'emergenza Coronavirus diramato dal Ministero della Salute. In calo gli attualmente positivi a 39.731 (-972), 38.017 dei quali in isolamento domiciliare. Prosegue il trend in calo dei ricoverati con sintomi: ad oggi sono 1.494 (-23). Stabili le terapie intensive con 220 ricoverati. Sul dato relativo alle singole aree dell'Isola, è Catania la provincia con il maggiore incremento di casi ...

