Coronavirus, in Lombardia calo dei nuovi contagi nonostante l’aumento di tamponi: +3.425 (ieri 4.048). Diminuiscono anche i decessi: 175 in 24 ore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il bollettino del 2 dicembre Sono 3.425 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi, 2 dicembre, in Lombardia. ieri l’aumento era stato di +4.048 (lunedì 30 novembre, invece, +1.929). Secondo quanto riportato dal consueto bollettino della Regione, i tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati 36.077, contro i +34.811 di ieri. Per quanto riguarda i decessi, nelle 24 ore sono state 175 le morti legate al Sars-Cov-2. ieri, le vittime registrate erano state 249, contro le 208 di due giorni fa. Il totale dei decessi sale a 22.279. Il numero complessivo dei guariti e dei dimessi raggiunge un bilancio di 274.189 (ieri 268.702). I ricoveri sono 7.222 (ieri 7.342) e le terapie ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il bollettino del 2 dicembre Sono 3.425 ipositivi alregistrati oggi, 2 dicembre, inera stato di +4.048 (lunedì 30 novembre, invece, +1.929). Secondo quanto riportato dal consueto bollettino della Regione, ianalizzati nell’ultimo giorno sono stati 36.077, contro i +34.811 di. Per quanto riguarda i, nelle 24 ore sono state 175 le morti legate al Sars-Cov-2., le vittime registrate erano state 249, contro le 208 di due giorni fa. Il totale deisale a 22.279. Il numero complessivo dei guariti e dei dimessi raggiunge un bilancio di 274.189 (268.702). I ricoveri sono 7.222 (7.342) e le terapie ...

RegLombardia : #Covid19 ?? L’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre colloca la Lombardia in 'zona arancione'. Leggi… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) che in terapia intensiva (-12). Il numero dei tamponi effe… - RegLombardia : #LNews Scendono i ricoveri (-246) e aumentano significativamente i guariti/dimessi (+15.749). Il numero dei tampo… - Yogaolic : #Lombardia Finisce in Regione il caso dei medici del San Carlo puniti per avere 'alzato la voce' - veterof76 : RT @AtlanteUsa2020: Il @nytimes fa un ottimo lavoro sul #coronavirus e la Lombardia e lo traduce in italiano. -