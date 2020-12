Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 dicembre: 20.709 nuovi casi e 684 morti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 2 dicembre. Più contagi con più tamponi. Scende ancora il tasso di positività dal 10,6% al 10%. Sono oltre 800 mila i guariti dall’inizio dell’epidemia. Si alleggerisce la pressione sul sistema sanitario Leggi su corriere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di mercoledì 2. Più contagi con più tamponi. Scende ancora il tasso di positività dal 10,6% al 10%. Sono oltre 800 mila i guariti dall’inizio dell’epidemia. Si alleggerisce la pressione sul sistema sanitario

ilpost : Il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in Italia a gennaio, sarà gratuito e ne sono state opzionate 202… - SkyTG24 : #Coronavirus ??Il bollettino del #2dicembre: 20.709 casi su 207.143 tamponi e 684 morti - Adnkronos : #Coronavirus, 223 i #medici morti in Italia - FBusbani : RT @carlasignorile: #Coronavirus, in lieve rialzo i nuovi casi in #Italia +20.709 in ultime 24 ore (ieri 19.350). Le vittime 684 (ieri 785)… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 2 dicembre 2020: 20.709 nuovi casi e 684 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… -