Coronavirus in Italia: il bollettino del 1 dicembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il bollettino del 1 dicembre: sono 19.350 nuovi casi affetti da Coronavirus e 785 morti. Il totale sale ad almeno 1.620.901 persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti). Il bollettino del 1 dicembre Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus, dall’inizio dell’epidemia, sale ad almeno 1.620.901. I nuovi casi sono sono +19.350, +1,2% rispetto al 30 novembre, mentre i decessi sono +785, +1,4%, per un totale di 56.361 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 784.595+27.088 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +3,6%. Gli attuali positivi risultano essere in totale 779.945, pari a -8.526 rispetto al giorno precedente, -1,1%. Per la prima volta il totale dei guariti è superiore al totale degli attuali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildel 1: sono 19.350 nuovi casi affetti dae 785 morti. Il totale sale ad almeno 1.620.901 persone che hanno contratto il virus (compresi guariti e morti). Ildel 1Il totale delle persone che hanno contratto il, dall’inizio dell’epidemia, sale ad almeno 1.620.901. I nuovi casi sono sono +19.350, +1,2% rispetto al 30 novembre, mentre i decessi sono +785, +1,4%, per un totale di 56.361 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 784.595+27.088 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +3,6%. Gli attuali positivi risultano essere in totale 779.945, pari a -8.526 rispetto al giorno precedente, -1,1%. Per la prima volta il totale dei guariti è superiore al totale degli attuali ...

