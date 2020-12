Coronavirus in Italia, bollettino del 2 dicembre: 20.709 nuovi casi su 207.143 tamponi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 20.709 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 19.350. Aumentano i tamponi effettuati: 207.143, contro i 182.100 di ieri. La percentuale di positivi è al 9,99% (ieri 10,6%). Sono 684 i morti, 47 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 dicembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.425, poi il Veneto con 2.782 e la Campania con 1.842. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.616 (LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 20.709 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 19.350. Aumentano ieffettuati: 207.143, contro i 182.100 di ieri. La percentuale di positivi è al 9,99% (ieri 10,6%). Sono 684 i morti, 47 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE - GRAFICHE). Isono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.425, poi il Veneto con 2.782 e la Campania con 1.842. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.616 (LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

