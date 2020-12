Coronavirus | il fisico Battiston | «Vacciniamo prima i liceali | sono loro la sorgente del contagio»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Se continuiamo ad avere lo stesso comportamento avuto fino ad oggi, ai primi di gennaio potremo azzerare l’Rt». È questa la previsione delsperimentale Roberto, intervistato dal Corriere della Sera. Previsioni in discesa anche per le terapia intensive che, secondo, dovrebbero calare a 370, mentre oggi «circa dieci volte di più, 3.750». Mentre il numero dei ricoveri negli ospedali dovrebbe scendere «poco più di un fattore dieci, ovvero essere 2mila e 700, oggipiù di 36mila». Se per ilè vero che dovremmo vedere una decrescita di tutti i numeri, questo non significa tuttavia che saremmo usciti dall’epidemia. «Basta un dato per capire: il 29 settembre avevamo 50mila infetti attivi». Un dato cheattribuisce alla ...