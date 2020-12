Coronavirus, grave l’ex partigiana Lidia Menapace: il messaggio dell’Anpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La 96enne ex senatrice di Rifondazione comunista è ricoverata a Bolzano. I partigiani: “Forza Lidia, siamo tutti con te”. MACERATA, MARCHE, ITALY – 2018/02/10: Lidia Menapace (C), partisan than 93 years of Bolzano, the anti-racist demonstration in Macerata. (Photo by Roberta Basile/KONTROLAB /LightRocket via Getty ImagesIl Coronavirus irrompe anche nella memoria della Resistenza. l’ex partigiana Lidia Menapace, 96 anni, è infatti ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Bolzano, dove è stata ricoverata a causa del Covid-19. A riferirlo è il distaccamento dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi) Alto Adige-Sudtirol, in un post apparso su Facebook: “Forza Lidia, forza partigiana, siamo tutti con te!”. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La 96enne ex senatrice di Rifondazione comunista è ricoverata a Bolzano. I partigiani: “Forza, siamo tutti con te”. MACERATA, MARCHE, ITALY – 2018/02/10:(C), partisan than 93 years of Bolzano, the anti-racist demonstration in Macerata. (Photo by Roberta Basile/KONTROLAB /LightRocket via Getty ImagesIlirrompe anche nella memoria della Resistenza., 96 anni, è infatti ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale di Bolzano, dove è stata ricoverata a causa del Covid-19. A riferirlo è il distaccamento dell’Associazione nazionale partigiani (Anpi) Alto Adige-Sudtirol, in un post apparso su Facebook: “Forza, forza, siamo tutti con te!”. ...

