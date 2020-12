Coronavirus, Galli sul Natale: “Prendere tutte le precauzioni possibili” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Massimo Galli è tornato a parlare della situazione che al momento caratterizza la situazione generale nel nostro paese. Massimo Galli (Facebook)Massimo Galli, responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare della situazione emergenza nel nostro paese, in vista delle festività natalizie, in cui, come si è detto non ci saranno particolari strappi alle regole rispetto alle misure già prese nelle scorse settimane attraverso l’ultimo dpcm ed i singoli provvedimenti regionali, attraverso delle zone d’emergenza. Galli, sottolinea la necessità per ogni singolo cittadino di attivarsi per fare in modo che tutte le precauzioni del caso siano seguite alla regola, anche e soprattutto nel corso delle prossime festività natalizie. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Massimoè tornato a parlare della situazione che al momento caratterizza la situazione generale nel nostro paese. Massimo(Facebook)Massimo, responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, è tornato a parlare della situazione emergenza nel nostro paese, in vista delle festività natalizie, in cui, come si è detto non ci saranno particolari strappi alle regole rispetto alle misure già prese nelle scorse settimane attraverso l’ultimo dpcm ed i singoli provvedimenti regionali, attraverso delle zone d’emergenza., sottolinea la necessità per ogni singolo cittadino di attivarsi per fare in modo cheledel caso siano seguite alla regola, anche e soprattutto nel corso delle prossime festività natalizie. ...

ellygatta81 : RT @Open_gol: Galli: «Mi chiedo come faremo col vaccino anti-Covid» - Open_gol : Galli: «Mi chiedo come faremo col vaccino anti-Covid» - Filo2385Filippo : RT @laprovinciacr: #Cremona Coronavirus. Addio ad Augusto Galli, politico cremonese ed ex cestista - laprovinciacr : #Cremona Coronavirus. Addio ad Augusto Galli, politico cremonese ed ex cestista - tinas48 : RT @fanpage: Massimo Galli lancia l'allarme. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli HTTP/1.1 Server Too Busy