Coronavirus: come il Regno Unito può dire addio alla pandemia già dopo Pasqua (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'approvazione in tempi record del vaccino Pfizer-BioNTech da parte dell'agenzia britannica Mhra potrebbe permettere al Paese di uscire dall'incubo già tra pochi mesi. E l'Italia? Da noi le prime dosi ... Leggi su today (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'approvazione in tempi record del vaccino Pfizer-BioNTech da parte dell'agenzia britannica Mhra potrebbe permettere al Paese di uscire dall'incubo già tra pochi mesi. E l'Italia? Da noi le prime dosi ...

Per il 3 dicembre l'Onu quest’anno ha scelto il tema “Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid -19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. Ma come riempiano di contenuto concreto ...

Londra autorizza il primo vaccino Pfizer, disponibile già dalla prossima settimana

Il governo di Johnson ha già ordinato 40 milioni di dosi. Ma la maggior parte della popolazione potrà beneficiarne solo dopo Pasqua 2021.

