Coronavirus: bozza dl, da 21 dicembre a 6 gennaio stop spostamenti tra regioni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - stop alla mobilità tra regioni per le festività natalizie. A partire dal 21 dicembre e fino al 6 gennaio, giorno dell'Epifania, non si potrà lasciare la Regione dove ci si trova. La conferma arriva dalla bozza del dl entrata nel Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. "Per quanto riguarda le festività natalizie, in considerazione dell'attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi - si legge nella relazione che accompagna il dl - viene previsto al comma 2, nell'ambito del territorio nazionale, il divieto, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) -alla mobilità traper le festività natalizie. A partire dal 21e fino al 6, giorno dell'Epifania, non si potrà lasciare la Regione dove ci si trova. La conferma arriva dalladel dl entrata nel Consiglio dei ministri, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. "Per quanto riguarda le festività natalizie, in considerazione dell'attuale andamento della curva pandemica e al fine di scongiurare una nuova recrudescenza dei contagi - si legge nella relazione che accompagna il dl - viene previsto al comma 2, nell'ambito del territorio nazionale, il divieto, dal 212020 al 62021, di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, e, ...

“Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spost ...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Non si potrà raggiungere le seconde case per le festività natalizie se in altre Regioni. Non solo. Nei giorni super ...

