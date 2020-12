Coronavirus: Bonafede in Cdm, 'stop deroghe regioni' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - stop alle corse solitarie delle regioni, con deroghe a quanto stabilito dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ad invocare la linea dura contro gli allentamenti decisi sul territorio bypassando le strette governative è stato il Guardasigilli e capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede, durante il Cdm ancora in corso a Palazzo Chigi. Già nel pomeriggio il ministro della Giustizia aveva annunciato la volontà di impugnare la legge della Valle d'Aosta che si è autoproclamata 'zona gialla', provocando la reazione stizzita del governo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) -alle corse solitarie delle, cona quanto stabilito dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ad invocare la linea dura contro gli allentamenti decisi sul territorio bypassando le strette governative è stato il Guardasigilli e capo delegazione del M5S Alfonso, durante il Cdm ancora in corso a Palazzo Chigi. Già nel pomeriggio il ministro della Giustizia aveva annunciato la volontà di impugnare la legge della Valle d'Aosta che si è autoproclamata 'zona gialla', provocando la reazione stizzita del governo.

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Stop alle corse solitarie delle Regioni, con deroghe a quanto stabilito dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Dpcm, scontro Valle D’Aosta-governo

Roma, 2 dic. - E' scontro tra la Valle d'Aosta e il governo. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a quanto si apprende, chiederà al Consiglio dei ministri di impugnare la legge approvata dal ...

Roma, 2 dic. - E' scontro tra la Valle d'Aosta e il governo. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a quanto si apprende, chiederà al Consiglio dei ministri di impugnare la legge approvata dal ...