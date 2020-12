Coronavirus | Boccia | ' Campagna vaccinale a gennaio' | Zampa | ' Dal 20 vietati gli spostamenti tra Regioni'

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) In Italia cala la curva dei casi ma Speranza invita alla cautela: 'Se abbassiamo la guardia la terza ondata è dietro l'angolo '. Per questo 'il 7il Paese ripartirà, incrociando una grande ...

LaStampa : Coronavirus, Boccia: “Molti Italiani non ci saranno a Natale, con 600 morti al giorno è fuori luogo parlare di ceno… - TV7Benevento : **Coronavirus: Boccia a presidente Val d'Aosta, 'così lede collaborazione'** (2)... - TV7Benevento : **Coronavirus: Boccia a presidente Val d'Aosta, 'così lede collaborazione'**... - Affaritaliani : Coronavirus, Boccia: 'Tra 15 giorni penso che tutte le Regioni saranno zone gialle' - GiusPecoraro : RT @Lanf040264: #Boccia rassicura gli italiani: 'Dal 7 gennaio il Paese ripartirà'. Ripartirà con qualche migliaio di cittadini in meno...… -

Coronavirus, quando riapriranno le scuole in Italia? Metà dicembre o inizio gennaio? Si continua a discutere sulla riaperture delle scuole in Italia. Tra le ipotesi più ?Sono 20.709 i novi casi registrati nella ultime 24 ore in Italia mentre i morti sono 684. Superate le 57mila vittime da inizio pandemia. Sempre Lombardi, la più colpita VIDEO ...