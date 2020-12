Coronavirus, a Natale (non) puoi: le regole per le Feste (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Natale off limits, causa Covid. Ma in maggioranza il clima che precede l’ultimo dpcm del 2020 e’ rovente. La giornata è contrassegnata da continue riunioni per trattare sul testo che entrerà in vigore da venerdì 4. Si fissa la road map delle ultime 24 ore. Il cdm notturno di oggi servirà per il varo di un decreto ‘cornice’, che estenderà a 50 giorni la durata temporale dei dpcm e dara il via libera al premier per procedere nella limitazione della circolazione e di altre libertà. Nel corso della seduta di questa sera, il presidente del consiglio illustrerà ai ministri anche le principali misure che intende adottare domani per dpcm. La riunione dell’esecutivo sarà l’occasione per un’ultima trattativa politica, prima di passare la palla alle regioni. Il testo sarà inviato agli enti locali che domani mattina riuniscono la conferenza, sotto la presidenza di Giovanni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 2 dicembre 2020)off limits, causa Covid. Ma in maggioranza il clima che precede l’ultimo dpcm del 2020 e’ rovente. La giornata è contrassegnata da continue riunioni per trattare sul testo che entrerà in vigore da venerdì 4. Si fissa la road map delle ultime 24 ore. Il cdm notturno di oggi servirà per il varo di un decreto ‘cornice’, che estenderà a 50 giorni la durata temporale dei dpcm e dara il via libera al premier per procedere nella limitazione della circolazione e di altre libertà. Nel corso della seduta di questa sera, il presidente del consiglio illustrerà ai ministri anche le principali misure che intende adottare domani per dpcm. La riunione dell’esecutivo sarà l’occasione per un’ultima trattativa politica, prima di passare la palla alle regioni. Il testo sarà inviato agli enti locali che domani mattina riuniscono la conferenza, sotto la presidenza di Giovanni ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza al Senato: “A Natale limitazioni rafforzate. Non possiamo ripetere le leggerezze di quest’est… - vaticannews_it : #2dicembre #Nelmondo #AIDS @JesuitsAfrica Non abbassare la guardia @Oikoumene Su #Youtube canti per #Natale Proge… - MediasetTgcom24 : Dpcm, verso stop spostamenti da comune a Natale e Capodanno #coronavirus - eterea_naive : RT @AntonioGrzt: Oggi il governo introduce misure drastiche per salvare gennaio e febbraio. Sempre il governo a ottobre diceva che la stre… - Mr_Ozymandias : RT @AntonioGrzt: Oggi il governo introduce misure drastiche per salvare gennaio e febbraio. Sempre il governo a ottobre diceva che la stre… -