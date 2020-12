Contagi stabili, in calo morti e ricoveri. Ma la sanità resta sotto stress: “12mila positivi al giorno nei Pronto soccorso” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si conferma la tendenza in calo della curva epidemica in Italia. Sono 20.709 i Contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Sono di più rispetto ai 19.350 di ieri, ma con 25mila tamponi in più, 207.143. Da ieri sono stati registrati altri 684 morti che portano il totale a 57.045 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.616 (-47 da ieri). In base a questi dati, il rapporto tamponi-positivi scende leggermente e arriva a 9,99%(ieri 10,62%): seppur di pochissimo, è la prima volta dal 22 ottobre che questo rapporto scende sotto il 10%. Per un confronto settimanale, mercoledì scorso si registravano 5mila casi in più. La tabella di tutti i numeri: dai Contagi ai ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si conferma la tendenza indella curva epidemica in Italia. Sono 20.709 ida coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Sono di più rispetto ai 19.350 di ieri, ma con 25mila tamponi in più, 207.143. Da ieri sono stati registrati altri 684che portano il totale a 57.045 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.616 (-47 da ieri). In base a questi dati, il rapporto tamponi-scende leggermente e arriva a 9,99%(ieri 10,62%): seppur di pochissimo, è la prima volta dal 22 ottobre che questo rapporto scendeil 10%. Per un confronto settimanale, mercoledì scorso si registravano 5mila casi in più. La tabella di tutti i numeri: daiai ...

prestia_fabio : RT @ilgiornale: Con 20.709 nuovi casi si conferma la frenata del virus. Sfiora il 10% il rapporto positivi/tamponi. Lombardia torna sopra 3… - Italia_Notizie : Contagi stabili sopra i 20mila, lieve calo di decessi e ricoveri - ilgiornale : Con 20.709 nuovi casi si conferma la frenata del virus. Sfiora il 10% il rapporto positivi/tamponi. Lombardia torna… - TGTGTV2000 : RT @TV2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Giallo #Natale 2?? #Vaccino gratuito e non obbligatorio 3? Contagi stabili 4?? La pri… - TodayTv2000 : RT @TV2000it: ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? Giallo #Natale 2?? #Vaccino gratuito e non obbligatorio 3? Contagi stabili 4?? La pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi stabili Giani: contagi stabili, la Toscana è da zona arancione - intoscana inToscana Bassetti su Natale e Capodanno a casa: “Ci adegueremo”

Nel suo intervento a L'Aria che tira, Matteo Bassetti ha parlato della situazione che si vivrà a Natale e Capodanno 2020, senza potersi spostare.

Covid, Oms: “Italia fra 5 Paesi con più contagi in ultima settimana”

Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) - L'Italia è fra i 5 Paesi del mondo che hanno segnalato il maggior numero di casi di Covid-19 questa settimana. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità ...

Nel suo intervento a L'Aria che tira, Matteo Bassetti ha parlato della situazione che si vivrà a Natale e Capodanno 2020, senza potersi spostare.Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) - L'Italia è fra i 5 Paesi del mondo che hanno segnalato il maggior numero di casi di Covid-19 questa settimana. A segnalarlo è l'Organizzazione mondiale della sanità ...