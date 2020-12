Confini blindati e città chiuse: ecco come sarà il Natale giallorosso (Di mercoledì 2 dicembre 2020) sarà un Natale difficile per gli italiani, blindato dalle decisioni di un governo che, dopo essersi fatto trovare completamente impreparato dalla seconda ondata di Covid-19, non vuole ora correre rischi e andare incontro a un’eventuale terza. Sacrificare le feste, insomma, sull’altare dell’impreparazione di ministri e tecnici del Conte-bis, quelli incapaci di prevedere e anticipare la nuova crescita dei contagi dopo l’estate. E ora decisi più che mai a portare avanti la linea della prudenza massima, la parola d’ordine del nuovo decreto che sarà varato nelle prossime ore. Si va, per esempio, verso il divieto di superare i Confini delle Regioni a partire dal 21 dicembre, con la sola eccezione per chi ha la residenza in un altro territorio (si ragiona sulla possibilità di estendere la deroga anche al domicilio). ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 2 dicembre 2020)undifficile per gli italiani, blindato dalle decisioni di un governo che, dopo essersi fatto trovare completamente impreparato dalla seconda ondata di Covid-19, non vuole ora correre rischi e andare incontro a un’eventuale terza. Sacrificare le feste, insomma, sull’altare dell’impreparazione di ministri e tecnici del Conte-bis, quelli incapaci di prevedere e anticipare la nuova crescita dei contagi dopo l’estate. E ora decisi più che mai a portare avanti la linea della prudenza massima, la parola d’ordine del nuovo decreto chevarato nelle prossime ore. Si va, per esempio, verso il divieto di superare idelle Regioni a partire dal 21 dicembre, con la sola eccezione per chi ha la residenza in un altro territorio (si ragiona sulla possibilità di estendere la deroga anche al domicilio). ...

