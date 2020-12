Conceicao punge Guardiola | “Lui scontento per mancata vittoria contro di noi? Col budget che ha speso…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Continuano a pizzicarsi Sergioe Pep, rispettivamente allenatori di Porto e Manchester City. Anche al termine della sfida di martedì sera in Champions League, tra i due mister sono state scintille.Polemiche post match quando il tecnico dei portoghesi ha risposto ad alcune domande relative allo 0-0 maturato in campo che avrebbe deluso, e non poco, il collega dei Citizens.La frecciata dicaption id="attachment 1059347" align="alignnone" width="410"Porto (getty images)/captionAi microfoni di Eleven Sports, il manager del Manchester City è parso visibilmente arrabbiato e deluso per il risultato finale di una gara che ha visto i suoi dominare sotto ogni punto di vista ma che, alla fine, non ha portato alla.E a far infuriare ancor ...