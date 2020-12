Con le nuove regole antidoping Maradona sarebbe stato squalificato solo per un mese (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dal mese prossimo gli sportivi beccati a far uso di droghe come cocaina, eroina, ecstasy e cannabis, non saranno più squalificati per i canonici due anni, ma solo per un mese. Gli basterà dimostrare di aver assunto le sostanze a scopo “ricreativo”, e non per migliorare le proprie prestazioni. Il Telegraph scrive che in base alle nuove regole dell’Agenzia mondiale antidoping, le squalifiche saranno ridotta a un mese se si riesce a dimostrare che la droga è stata assunta prima della mezzanotte del giorno precedente la competizione, e che quindi questa non gli ha dato nessun vantaggio sportivo. Impossibile non pensare, in questi giorni, che con questa regole (persino di buon senso) probabilmente la carriera di Diego Armando Maradona, e lo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dalprossimo gli sportivi beccati a far uso di droghe come cocaina, eroina, ecstasy e cannabis, non saranno più squalificati per i canonici due anni, maper un. Gli basterà dimostrare di aver assunto le sostanze a scopo “ricreativo”, e non per migliorare le proprie prestazioni. Il Telegraph scrive che in base alledell’Agenzia mondiale, le squalifiche saranno ridotta a unse si riesce a dimostrare che la droga è stata assunta prima della mezzanotte del giorno precedente la competizione, e che quindi questa non gli ha dato nessun vantaggio sportivo. Impossibile non pensare, in questi giorni, che con questa(persino di buon senso) probabilmente la carriera di Diego Armando, e lo ...

