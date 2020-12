Complotti anti-Trump? È l’esercito Usa a smentire

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Uomini delle forze speciali statunitensi sarebbero morti a Francoforte, in Germania, durante uno scontro con la Cia per mettere le mani su una server farm. È la tesi pronunciata nel corso di un’intervista al network dichiaratamente conservatore Worldview Radio & WVW-TV dall’ex generale a tre stelle dell’Air Force statunitense Thomas McInerney. Quella server farm dell’Agenzia conterebbe le prove dal complotto internazionale (che coinvolgerebbe la Germania ma anche l’Italia, perfino un funzionario dall’ambasciata statunitense a Roma) ai danni di Donaldper cambiare l’esito delle elezioni presidenziali a favore di Joe Biden. Secondo Sidney Powell, avvocatessa vicina alla galassiasta QAnon (e che il teamha scaricato di recente), il complotto sarebbe passato tramite la Dominion Voting Systems, un’azienda canadese ...

Ultime Notizie dalla rete : Complotti anti

Il Manifesto

In realtà la pandemia non esiste, i malati vengono portati in ospedale per ucciderli e vendere i loro organi. O almeno questo è ciò che sostengono i complottisti italiani su Telegram ...L'ex inviato speciale Usa Steve Pieczenik è tra i più attivi online sul fronte che sminuisce la pandemia e non nasconde le sue minacce a Stacey Abrams in Georgia ...