Compensazioni Tap | “opportunità o trappola?” I Verdi della provincia di Brindisi dicono basta e si uniscono alla voce dei cittadini

Di seguito un comunicato diffuso dalla federazione Verdi di Brindisi: TAP/SNAM, l'ennesima grande opera considerata di importanza strategica per il Paese Italia. E in termini geopolitici certamente lo è considerato il ruolo strategico che l'Italia sta giocando in questa partita transeuropea, e non solo, negli accordi internazionali di approvvigionamento di gas naturale. Come anche in termini economici merita attenzione se non altro per royalties e fiscalità. Ma a quale prezzo tutto ciò? Il gasdotto TAP/SNAM, non ancora operativo, approda in Salento alla Marina di Melendugno e arriva alla centrale di Matagiola, Brindisi, in attesa di connettersi con la Rete Adriatica SNAM, che parte da Massafra, per iniziare il suo viaggio verso il nord Europa attraversando tutta l'Italia.

TAP/SNAM, l’ennesima grande opera considerata di importanza strategica per il Paese Italia. E in termini geopolitici certamente lo è considerato il ruolo strategico che l’Italia sta giocando in questa ...

Tap/Snam, non solo ristori. L’idea di un piano di investimenti con il supporto di Investitalia

LECCE – Un piano di investimenti generale e non più solo ristori per l’opera Tap Snam ai territori interessati. Dall’incontro di ieri in Prefettura tra il sottosegretario Mario Turco ...

TAP/SNAM, l’ennesima grande opera considerata di importanza strategica per il Paese Italia. E in termini geopolitici certamente lo è considerato il ruolo strategico che l’Italia sta giocando in questa ...LECCE – Un piano di investimenti generale e non più solo ristori per l’opera Tap Snam ai territori interessati. Dall’incontro di ieri in Prefettura tra il sottosegretario Mario Turco ...