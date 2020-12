“Come hanno trovato il suo cuore”. Maradona, risultati choc dell’autopsia: cosa è emerso dall’esame (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Diego Armando Maradona è morto per una “insufficienza cardiaca acuta”, evidenziata in un “paziente con una miocardiopatia dilatativa”. Questo l’esito dell’autopsia a cui è stato sottoposto il corpo del Pibe de oro. Maradona è deceduto il 25 novembre all’età di 60 anni. Come rivelato anche dalla prima autopsia, eseguita tra le 19.30 e le 22 di mercoledì nell’ospedale di San Fernando, Diego Armando Maradona è morto a causa di un’insufficienza cardiaca provocata da “un edema polmonare acuto”. La notizia era stata anticipata poche ore dopo il decesso del campione dalla stampa argentina, a cominciare dai quotidiani Clarin e La Nacion.



