Combinata nordica femminile, chi sono le atlete più forti e quali possibilità ha l’Italia? Andiamo alla scoperta della Coppa del Mondo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nella giornata di lunedì, la Fis ha annunciato che la prima, storica, gara di Coppa del Mondo di Combinata nordica femminile andrà in scena venerdì 18 dicembre a Ramsau am Dachstein (Austria). Il programma originale prevedeva che la disciplina vedesse la luce già questo weekend a Lillehammer (Norvegia), ma la cancellazione dell’appuntamento in terra scandinava ha costretto l’organo di governo internazionale a trovare un’alternativa. Grazie ai buoni uffici della Ösv, la potente federazione austriaca, Ramsau ha acconsentito ad aggiungere una prova riservata alle ragazze alla già prevista tappa maschile. Dunque, via al circuito “rosa”, di cui ci apprestiamo a scoprire i connotati. Bisogna partire da un presupposto fondamentale, ovvero che la disciplina è ancora in fase ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nella giornata di lunedì, la Fis ha annunciato che la prima, storica, gara dideldiandrà in scena venerdì 18 dicembre a Ramsau am Dachstein (Austria). Il programma originale prevedeva che la disciplina vedesse la luce già questo weekend a Lillehammer (Norvegia), ma la cancellazione dell’appuntamento in terra scandinava ha costretto l’organo di governo internazionale a trovare un’alternativa. Grazie ai buoni ufficiÖsv, la potente federazione austriaca, Ramsau ha acconsentito ad aggiungere una prova riservata alle ragazzegià prevista tappa maschile. Dunque, via al circuito “rosa”, di cui ci apprestiamo a scoprire i connotati. Bisogna partire da un presupposto fondamentale, ovvero che la disciplina è ancora in fase ...

OA_Sport : Combinata nordica femminile, chi sono le atlete più forti e quali possibilità ha l’Italia? Andiamo alla scoperta de… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Le ragazze della combinata nordica possono finalmente sognare l'esordio: via il 18 dicembre a Ramsau #fisnoco #nordicski #2… - neveitalia : Le ragazze della combinata nordica possono finalmente sognare l'esordio: via il 18 dicembre a Ramsau #fisnoco… - LinkaTv : E' iniziato Combinata Nordica Coppa del Mo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Sci Cade un altro tabù: la combinata nordica sarà delle donne dal 18 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Combinata nordica Le ragazze della combinata nordica possono finalmente sognare l'esordio: via il 18 dicembre a Ramsau NEVEITALIA.IT Combinata nordica femminile, chi sono le atlete più forti e quali possibilità ha l’Italia? Andiamo alla scoperta della Coppa del Mondo

Nella giornata di lunedì, la Fis ha annunciato che la prima, storica, gara di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile andrà in scena venerdì 18 dicembre a Ramsau am Dachstein (Austria). Il prog ...

Ramsau entra nella Cdm di combinata nordica e salto femminile venerdì 18 dicembre

Dopo le cancellazioni di Lillehammer e Otepaa, arriva finalmente l'ufficializzazione della prima data della Coppa del mondo femminile di combinata nordica, una data storica perchè la prima nella stori ...

Nella giornata di lunedì, la Fis ha annunciato che la prima, storica, gara di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile andrà in scena venerdì 18 dicembre a Ramsau am Dachstein (Austria). Il prog ...Dopo le cancellazioni di Lillehammer e Otepaa, arriva finalmente l'ufficializzazione della prima data della Coppa del mondo femminile di combinata nordica, una data storica perchè la prima nella stori ...