Combattenti siriani assoldati dalla Turchia ritornano dal Nagorno-Karabakh

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovi gruppi disostenuti dai turchi sono tornati in Siria dall’Azerbaigian. Dopo tutti gli sforzi, i turchi non sono riusciti finora a tenerli in Azerbaigian. Il governo azero rifiuta di permettere a questi mercenari di stabilirsi nelo in altre aree azere. Oltre 900delle fazioni siriane appoggiate dai turchi sono