Claudio Baglioni si è rifatto? Lui replica: "Solo la lingua" - (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Novella Toloni Botta e risposta taglienti e ironici (sul web) tra Dagospia e Claudio Baglioni sul tema dei presunti ritocchini estetici a cui il cantautore si sarebbe sottoposto negli anni Dagospia ci ha scherzato (con un gioco di parole) e Claudio Baglioni ci ha ricamato sopra. A innescare il botta e risposta mediatico tra i due l'intervista che il cantante ha rilasciato per Il Giornale a Paolo Giordano. L'irriverente sito di Roberto D'Agostino ha ripreso l'articolo con un titolo provocatorio, che non ha lasciato indifferente il cantautore. Nella lunga chiacchierata al nostro quotidiano Claudio Baglioni ha parlato del suo nuovo album, un lavoro inedito ma dallo stile classico, molto diverso dai featurig e dalle contaminazioni alle quali i grandi artisti ci hanno ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Novella Toloni Botta e risposta taglienti e ironici (sul web) tra Dagospia esul tema dei presunti ritocchini estetici a cui il cantautore si sarebbe sottoposto negli anni Dagospia ci ha scherzato (con un gioco di parole) eci ha ricamato sopra. A innescare il botta e risposta mediatico tra i due l'intervista che il cantante ha rilasciato per Il Giornale a Paolo Giordano. L'irriverente sito di Roberto D'Agostino ha ripreso l'articolo con un titolo provocatorio, che non ha lasciato indifferente il cantautore. Nella lunga chiacchierata al nostro quotidianoha parlato del suo nuovo album, un lavoro inedito ma dallo stile classico, molto diverso dai featurig e dalle contaminazioni alle quali i grandi artisti ci hanno ...

ClaudioBaglioni : Venerdì 4 dicembre uscirà “IN QUESTA STORIA che è la mia”, il nuovo album di CLAUDIO BAGLIONI Versione digitale… - ClaudioBaglioni : Venerdì 4 Dicembre alle 12.20, CLAUDIO BAGLIONI sarà ospite di Radio Italia per presentare il nuovo album 'IN QUES… - ClaudioBaglioni : Venerdì 4 dicembre uscirà “IN QUESTA STORIA che è la mia”, il nuovo attesissimo album di CLAUDIO BAGLIONI. Version… - Ivaniuv : Grazie Claudio Baglioni per aver trascorso 9.992 minuti con me su @Spotify quest'anno. Sei insostituibile per me.… - Ary1797 : RT @Radio105: Vedremo Claudio a Sanremo 2021??? #ClaudioBaglioni #Sanremo2021 #2dicembre #Radio105 -