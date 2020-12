Claudio Baglioni è ricorso alla chirurgia estetica? Il motivo lo conoscono in pochi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)oltre ad essere un cantautore stimato, per anni è stato considerato un vero e proprio sex symbol. L’artista con i suoi 185 cm di altezza, con i suoi fluenti capelli color mogano e con il suo sguardo profondo ha fatto innamorare intere generazioni di donne. La sua aria da rock star, ma dal cuore tenero ha letteralmente stregato tutte le sue fan. Che dire?era il classico ragazzo della porta accanto che tutte avrebbero voluto come fidanzato. Oggi,, a quasi 70 anni, non sembra molto cambiato. L’artista continua a mantenere il suo fascino. Basta osservare il cantautore per non notare profondi cambiamenti.nasconde qualche piccolo segreto? È forsea qualche piccolo “ritocco”? Leggi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Baglioni

Ritocchino si, ritocchino no. Claudio Baglioni da anni viene discusso oltreché per i suoi lavori musicale anche per dei presunti ‘rimaneggiamenti’ al viso. In molti sono convinti che l’artista romano ...Condanna a tre anni di reclusione per il reato di concussione. E’ questa la decisione del Tribunale di Potenza, che ha condannato in primo grado l’ex sindaco di Marsicovetere, Claudio Cantiani, perché ...