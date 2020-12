Ciclismo, Filippo Ganna: “Indimenticabile la vittoria a Camigliatello Silano, non vedo l’ora che arrivino le Olimpiadi di Tokyo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 2020 per il mondo del Ciclismo è già andato in archivio ed è tempo di bilanci e di programmi futuri. Filippo Ganna può sicuramente ritenersi soddisfatto per quanto ottenuto: le quattro vittorie di tappa al Giro d’Italia e i successi internazionali su strada e su pista nelle prove contro il tempo lo hanno elevato a vero e proprio riferimento assoluto. Per il 24enne nativo di Verbania, dunque, tante gioie, ma anche l’amarezza per non aver potuto prendere parte agli Europei su pista per la positività al Covid-19. Ineos che, col successo nella Corsa Rosa di Tao Geoghegan Hart, ha dimostrato ancora una volta di avere una profondità incredibile, ricordando il ritiro del leader designato al Giro Geraint Thomas: “Il suo ritiro ci ha costretti a cambiare strategia. Per me a Milano è stato un momento emozionante, ma la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 2020 per il mondo delè già andato in archivio ed è tempo di bilanci e di programmi futuri.può sicuramente ritenersi soddisfatto per quanto ottenuto: le quattro vittorie di tappa al Giro d’Italia e i successi internazionali su strada e su pista nelle prove contro il tempo lo hanno elevato a vero e proprio riferimento assoluto. Per il 24enne nativo di Verbania, dunque, tante gioie, ma anche l’amarezza per non aver potuto prendere parte agli Europei su pista per la positività al Covid-19. Ineos che, col successo nella Corsa Rosa di Tao Geoghegan Hart, ha dimostrato ancora una volta di avere una profondità incredibile, ricordando il ritiro del leader designato al Giro Geraint Thomas: “Il suo ritiro ci ha costretti a cambiare strategia. Per me a Milano è stato un momento emozionante, ma la ...

Ganna, campione di ciclismo, ha raccontato la sua emozione per un 2020 straordinario , pieno di grandi successi ...

Ganna: "Non penso a un grande giro, ma alle Olimpiadi"

"Il Giro d'Italia 2020? L'obiettivo era vestire per qualche giorno la maglia rosa ed essere di sostegno a Thomas: sembrava tutto perfetto, poi tutto è andato a monte per l'infortunio a Geraint. Con ta ...

