Chiusura Scuole | Di Maio | Abbiamo il Dovere di Pianificare Una Ripartenza

Leggi su youreduaction

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, pubblica su Facebook un messaggio in difesa della Ministra Azzolina e ricorda che bisogna fare di tutto per permettere ladella scuola. “Uno dei sacrifici più grandi chefatto come governo è stato quello di chiudere le” scrive. “Sappiamo bene che è stata dura