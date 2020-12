Chiesa scatenato, gol e assist a Morata. A segno anche Ronaldo nel tris della Juve (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Juventus batte la Dinamo Kiev trascinata da un grande Federico Chiesa. L’ex Fiorentina ha portato i bianconeri in vantaggio e da una sua percussione è nato il gol del 2-0 di Cristiano Ronaldo. Chiesa ha servito poi l’assist a Morata per la rete del 3-0. Il match è stato diretto (e bene), per la prima volta nella storia della Champions, da un arbitro donna: la francese Stephanie Frappart La Juventus può ancora sperare nel primo posto nel girone ma deve vincere all’ultima in casa del Barcellona, “rimontando” la sconfitta per 2-0 dell’andata. Foto: sito ufficiale Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lantus batte la Dinamo Kiev trascinata da un grande Federico. L’ex Fiorentina ha portato i bianconeri in vantaggio e da una sua percussione è nato il gol del 2-0 di Cristianoha servito poi l’per la rete del 3-0. Il match è stato diretto (e bene), per la prima volta nella storiaChampions, da un arbitro donna: la francese Stephanie Frappart Lantus può ancora sperare nel primo posto nel girone ma deve vincere all’ultima in casa del Barcellona, “rimontando” la sconfitta per 2-0 dell’andata. Foto: sito ufficialentus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

