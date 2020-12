Chi è Valeria Solarino, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questa stasera, mercoledì 2 dicembre 2020, a partire dalle 21.20 su Rai2 andrà in onda il secondo appuntamento con “L’Alligatore”, la nuova serie crime tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. A vestire i panni di Marco Buratti detto “Alligatore”, è Matteo Martari. Tra gli altri protagonisti della serie c’è anche Valeria Solarino che interpreta la bellissima cantante Greta, amore della vita di Buratti. Cosa sappiamo sulla vita privata e pubblica di Valeria Solarino? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Matteo Martari: età, peso, altezza, carriera e ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Questa stasera, mercoledì 2 dicembre 2020, a partire dalle 21.20 su Rai2 andrà in onda il secondo appuntamento con “L’Alligatore”, la nuova serie crime tratta dai romanzi di Massimo Carlotto e diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. A vestire i panni di Marco Buratti detto “Alligatore”, è Matteo Martari. Tra gli altri protagonisti della serie c’è ancheche interpreta la bellissima cantante Greta, amore delladi Buratti. Cosa sappiamo sullae pubblica di? Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo dello spettacolo? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> Matteo Martari: età, peso, altezza,e ...

GossipItalia3 : Chi è Valeria Solarino, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana #gossipitalianews - 13CorneliaSt : Chi guardava i teen angels e adorava valeria e rama??? - sofistainansia : @lexaismine @mastiicazzi chi è Valeria - Valeria_Randone : ????Andare via rimanendo, capita a chi ha ed è stato amato tanto. Dedico questo libro a chi ha perso qualcuno. Un pa… - valeria_frezza : RT @ErminiaMazzoni: Più che di #Recovery sarebbe giusto parlare di #Ricovero per chi propone ancora #TakForce per dare al #Governo quella c… -