Chi è Stephanie Frappart | l’arbitro donna di Juventus-Dinamo Kiev

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Storica novità per la UEFA Champions League. Questa sera, la garadell’Allianz Stadium, valevole per la quarta giornata della massima competizione europea, sarà diretta da un arbitro. L’incontro, infatti, è stato affidato a, direttore di gara francese già noto al mondo del calcio maschile. La 37enne, infatti, è una vera e proprio leggenda del mondo sportivo femminile: è stata la primaad arbitrare in Ligue 1 (campionato francese), ha diretto la Supercoppa Europea del 2019 che vedeva frapposte Liverpool e Chelsea e lo scorso ottobre ha esordito in Europa League fischiando nella partita tra Leicester City e Zorya. Una certezza, ormai. Ecco chi è il fischiettoche dirigerà i bianconeri campioni ...