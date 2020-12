Chi è Riccardo Zanotti, il bel cantante dei Pinguini Tattici Nucleari (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Riccardo Zanotti è nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 16 settembre 1994 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, dopo aver conseguito il diploma ha scelto di andar via dall’Italia per studiare a Londra, lavorando contemporaneamente per mantenersi. Dopo aver migliorato il suo inglese, ha scelto di tornare in Italia e qui ha formato una band: i Pinguini Tattici Nucleari. La band nasce alla fine del 2010. Il suo nome, decisamente particolare, deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Prima ancora di arrivare a Sanremo, i Pinguini hanno ottenuto il primo successo nel 2017 con l’album Gioventù bruciata, per poi confermarsi nel 2019 con Fuori dall’hype. Riccardo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 16 settembre 1994 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, dopo aver conseguito il diploma ha scelto di andar via dall’Italia per studiare a Londra, lavorando contemporaneamente per mantenersi. Dopo aver migliorato il suo inglese, ha scelto di tornare in Italia e qui ha formato una band: i. La band nasce alla fine del 2010. Il suo nome, decisamente particolare, deriverebbe dalla birra Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog. Prima ancora di arrivare a Sanremo, ihanno ottenuto il primo successo nel 2017 con l’album Gioventù bruciata, per poi confermarsi nel 2019 con Fuori dall’hype....

kyliewilson : RT @sonolaferaz: 'vado a camminare senza musica, mi piace la serenità, come una pausa dalla vita' 'per me è importante avere 'a canto'' 'ch… - chiarakalos : RT @sonolaferaz: 'vado a camminare senza musica, mi piace la serenità, come una pausa dalla vita' 'per me è importante avere 'a canto'' 'ch… - alwayvsslou : RT @sonolaferaz: 'vado a camminare senza musica, mi piace la serenità, come una pausa dalla vita' 'per me è importante avere 'a canto'' 'ch… - sonolaferaz : 'vado a camminare senza musica, mi piace la serenità, come una pausa dalla vita' 'per me è importante avere 'a cant… - ParisiSonia : RT @redazioneiene: DOMANI A LE IENE “Sul rapimento di Silvia Romano troppe interferenze, chi doveva prendere una decisione non ha potuto fa… -