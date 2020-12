Chi è Andrea Zenga, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ecco chi è Andrea Zenga, noto per aver partecipato a Temptation Island 2018 entrerà a breve nella casa del Grande Fratello Vip Andrea Zenga è noto soprattutto per essere il figlio di Waler Zenga, storico portiere dell’Inter e della Nazionale. Anche lui gioca a calcio, in una squadra di Serie D. Nel 2018 ha attirato non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. Andrea Zenga è nato il 16 settembre 1993 a Milano, ha manifestato la passione per il calcio sin da quando era bambino. Dopo il diploma si è infatti dedicato completamente alla sua carriera calcistica. Il 27enne oltre ad essere un calciatore è anche ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ecco chi è, noto per aver partecipato a Temptation Island 2018 entrerà a breve nella casa delè noto soprattutto per essere il figlio di Waler, storico portiere dell’Inter e della Nazionale. Anche lui gioca a calcio, in una squadra di Serie D. Nel 2018 ha attirato non poco l’attenzione del gossip e dei telespettatori grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con l’ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra.è nato il 16 settembre 1993 a Milano, ha manifestato la passione per il calcio sin da quando era bambino. Dopo il diploma si è infatti dedicato completamente alla sua carriera calcistica. Il 27enne oltre ad essere un calciatore è anche ...

