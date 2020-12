Checco Zalone ha ‘salvato’ il cinema italiano travolto dalla pandemia

Leggi su dire

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – È disponibile sul sito Siae, nell'area dedicata all'Osservatorio dello Spettacolo, il confronto tra i dati del primo semestre 2020 e quelli dello stesso periodo dell'anno precedente relativi alle singole regioni italiane. Con questo ulteriore approfondimento, l'Ufficio Statistica della Società Italiana degli Autori ed Editori vuole fornire uno strumento puntuale per esaminare a livello locale l'andamento della spesa e della presenza del pubblico al cinema, a teatro, ai concerti, allo stadio, nelle sale da ballo e in ogni altro genere di spettacolo e di sport in un periodo in cui il settore dello spettacolo ha subito ingenti perdite e gravissime ricadute sui livelli occupazionali a causa dell'emergenza sanitaria. È quanto si legge in una nota Siae.