Che effetti ha la cannabis sulle nostre capacità di guida? Ci sono nuovi risultati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (foto: Samuele Errico Piccarini/Unsplash)Le nostre capacità di stare al volante non verrebbero minimamente alterate dal cannabidiolo (Cbd), sostanza contenuta nella cannabis e ampiamente utilizzata per scopi terapeutici. Mentre il tetraidrocannabinolo (Thc), l’ingrediente psicoattivo della marijuana, invece, avrebbe effetti sulle nostre capacità di guida per poche ore, all’incirca 4. È quanto appena dimostrato da un nuovo studio della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’università di Sydney e condotto presso l’università di Maastricht nei Paesi Bassi, secondo cui la carenza di effetti negativi del Cbd rappresenta una buona notizia per chi assume cannabis per scopi terapeutici, visto che questa non ... Leggi su wired (Di mercoledì 2 dicembre 2020) (foto: Samuele Errico Piccarini/Unsplash)Ledi stare al volante non verrebbero minimamente alterate dal cannabidiolo (Cbd), sostanza contenuta nellae ampiamente utilizzata per scopi terapeutici. Mentre il tetraidrocannabinolo (Thc), l’ingrediente psicoattivo della marijuana, invece, avrebbediper poche ore, all’incirca 4. È quanto appena dimostrato da un nuovo studio della Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics dell’università di Sydney e condotto presso l’università di Maastricht nei Paesi Bassi, secondo cui la carenza dinegativi del Cbd rappresenta una buona notizia per chi assumeper scopi terapeutici, visto che questa non ...

francescacheeks : “In effetti basta un po’ di sensibilità per capire che qualsiasi angolo cieco è un agguato possibile'. (A. Baricco) - GassmanGassmann : La Sardegna devastata dagli effetti dei cambiamenti climatici.Siamo all’inizio di un processo che sarà sempre più f… - EnricoLetta : Ora viene finalmente fuori che abbiamo assistito a settimane di irresponsabile isteria. Ecco i primi effetti dei ri… - MiragliaGeppino : @SpudFNVPN Scientificamente è impossibile sostenere sia l’efficacia che i possibili effetti collaterali del vaccino… - PazuDaemon : DA ASCOLTARE IN LOOP MEDITATE GENTE! Se il Parlamento non recupera la sua funzione di rappresentanza dei cittadini… -

Ultime Notizie dalla rete : Che effetti Che effetti ha la cannabis sulle nostre capacità di guida? Ci sono nuovi risultati Wired.it AGRICOLTORI VENEZIANI IN ALLARME PER IL CALO DEI PREZZI

AGRICOLTORI VENEZIANI IN ALLARME PER IL CALO DEI PREZZI 2 Dicembre 2020 Pesante preoccupazione per gli agricoltori che in questi giorni fanno i conti con la chiusura dei canali Horeca. Nei mercati ...

77° anniversario del bombardamento del porto di Bari: deposta una corona d’alloro presso il monumento che ricorda i caduti

BARI - Questa mattina, nel 77° anniversario del bombardamento del porto di Bari, l’amministrazione comunale ha deposto una corona d’alloro presso il monumento che ricorda i caduti all’interno dell’are ...

AGRICOLTORI VENEZIANI IN ALLARME PER IL CALO DEI PREZZI 2 Dicembre 2020 Pesante preoccupazione per gli agricoltori che in questi giorni fanno i conti con la chiusura dei canali Horeca. Nei mercati ...BARI - Questa mattina, nel 77° anniversario del bombardamento del porto di Bari, l’amministrazione comunale ha deposto una corona d’alloro presso il monumento che ricorda i caduti all’interno dell’are ...