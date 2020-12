Charlize Theron, firma un contratto televisivo con HBO (Di mercoledì 2 dicembre 2020) The Hollywood Reporter riporta che Charlize Theron, innegabilmente una delle più grandi star del mondo dello spettacolo, ha firmato un contratto televisivo di due anni con HBO e HBO Max, secondo TheWrap Tuesday, un portavoce della WarnerMedia. Il patto multipiattaforma vedrà la star di “Bombshell” ei suoi partner di produzione Beth Kono e AJ Dix, sviluppare progetti su piccolo schermo per il canale televisivo a pagamento. The Old Guard, film action prodotto per Netflix Recentemente Charlize Theron è stata la protagonista di “The Old Guard“, il film action prodotto per Netflix di cui dovrebbe essere girato un sequel. Nel cast ci saranno, oltre Charlize Theron nel ruolo di Andromaca, Matthias Schoenaerts che avrà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) The Hollywood Reporter riporta che, innegabilmente una delle più grandi star del mondo dello spettacolo, hato undi due anni con HBO e HBO Max, secondo TheWrap Tuesday, un portavoce della WarnerMedia. Il patto multipiattaforma vedrà la star di “Bombshell” ei suoi partner di produzione Beth Kono e AJ Dix, sviluppare progetti su piccolo schermo per il canalea pagamento. The Old Guard, film action prodotto per Netflix Recentementeè stata la protagonista di “The Old Guard“, il film action prodotto per Netflix di cui dovrebbe essere girato un sequel. Nel cast ci saranno, oltrenel ruolo di Andromaca, Matthias Schoenaerts che avrà ...

