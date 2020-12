Champions League, vincono Lipsia e Krasnodar (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle partite di Champions League delle 18.55 vincono Lipsia e Krasnodar. I tedeschi, con un pirotecnico 4-3, vincono sul campo del Basaksehir: avanti per 2-1 al termine della prima frazione con i gol di Poulsen e Mukiele (per i turchi in gol Kahveci), si sono portati sul 3-1 con Dani Olmo, per poi essere raggiunti da altri due gol di Kahveci. Decisiva al 92? la rete di Sorloth. Il Lipsia può dunque ancora sperare nel passaggio del turno. Nell’altra gara il Krasnodar vince in casa contro il Rennes per 1-0 grazie alla rete dello svedese Berg. I russi ottengono così il terzo posto matematico nel girone E e giocheranno i sedicesimi di Europa League. Foto: Twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle partite didelle 18.55. I tedeschi, con un pirotecnico 4-3,sul campo del Basaksehir: avanti per 2-1 al termine della prima frazione con i gol di Poulsen e Mukiele (per i turchi in gol Kahveci), si sono portati sul 3-1 con Dani Olmo, per poi essere raggiunti da altri due gol di Kahveci. Decisiva al 92? la rete di Sorloth. Ilpuò dunque ancora sperare nel passaggio del turno. Nell’altra gara ilvince in casa contro il Rennes per 1-0 grazie alla rete dello svedese Berg. I russi ottengono così il terzo posto matematico nel girone E e giocheranno i sedicesimi di Europa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Juventus, Federico Chiesa segna in Champions League 20 anni dopo il padre Enrico

Federico Chiesa ha segnato contro la Dinamo Kiev il suo primo gol in Champions League dopo venti anni e 256 giorni dal gol di suo padre Enrico che segnò al Bordeaux nel marzo del 2000 quando vestiva l ...

Borussia Dortmund Haaland, infortunio per il bomber: i tempi di recupero

BORUSSIA DORTMUND HAALAND - Pessime notizie per il Borussia Dortmund, che stasera sta affrontando la Lazio nel penultimo match del girone eliminatorio di ...

