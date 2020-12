Champions League, tutti i risultati di oggi (Di giovedì 3 dicembre 2020) La serata di Champions ha consegnato già alcuni verdetti: il Borussia Dortmund è agli ottavi, il Chelsea è matematicamente primo e il Krasnodar è matematicamente terzo (e quindi in Europa League). Ecco tutti i risultati del mercoledì di coppa Ore 18.55 Basaksehir-Lipsia 3-4 Krasnodar-Rennes 1-0 Ore 21.00 Club Brugge-Zenit 3-0Borussia Dortmund-Lazio 1-1 Ferencvaros-Barcellona 0-3Juventus-Dinamo Kiev 3-0 Manchester United-PSG 1-3 Siviglia-Chelsea 0-4 Twitter: Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) La serata diha consegnato già alcuni verdetti: il Borussia Dortmund è agli ottavi, il Chelsea è matematicamente primo e il Krasnodar è matematicamente terzo (e quindi in Europa). Eccodel mercoledì di coppa Ore 18.55 Basaksehir-Lipsia 3-4 Krasnodar-Rennes 1-0 Ore 21.00 Club Brugge-Zenit 3-0Borussia Dortmund-Lazio 1-1 Ferencvaros-Barcellona 0-3Juventus-Dinamo Kiev 3-0 Manchester United-PSG 1-3 Siviglia-Chelsea 0-4 Twitter:L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

