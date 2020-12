Champions League oggi, calendario 2° dicembre: orari, tv, streaming, programma Sky e Mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le gare di martedì 1 dicembre, oggi torna la Champions League 2020-2021 per la seconda parte dei match in agenda – in questo 2 dicembre – sempre relativi alla quinta giornata della fase a gironi. Saranno ben 8 le partite in programma. Andiamo a vedere in che orari e su quali tv e streaming saranno visibili i match. Ad aprire il mercoledì continentale, che ovviamente sarà visibile sempre in diretta e in esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now Tv, penseranno gli anticipi Basaksehir-Lipsia e Krasnodar-Rennes, che si giocheranno dalle 18.55 in poi. Alle 21 invece il piatto forte, con 6 match in contemporanea: Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio riguarderanno le compagini italiane, mentre il big match ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo le gare di martedì 1torna la2020-2021 per la seconda parte dei match in agenda – in questo 2– sempre relativi alla quinta giornata della fase a gironi. Saranno ben 8 le partite in. Andiamo a vedere in chee su quali tv esaranno visibili i match. Ad aprire il mercoledì continentale, che ovviamente sarà visibile sempre in diretta e in esclusiva su Sky Sport e insu Sky Go e Now Tv, penseranno gli anticipi Basaksehir-Lipsia e Krasnodar-Rennes, che si giocheranno dalle 18.55 in poi. Alle 21 invece il piatto forte, con 6 match in contemporanea: Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio riguarderanno le compagini italiane, mentre il big match ...

