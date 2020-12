Champions League, la Lazio si qualifica se… Tutte le combinazioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Lazio si qualifica se… Tutte le combinazioni favorevoli ai biancocelesti per il passaggio della fase a gironi di Champions League Il pareggio contro il Borussia Dortmund non basta alla Lazio per ipotecare il passaggio del turno in Champions League. Per ottenere la qualificazione occorrerà attendere la sesta e ultima giornata della fase a gironi, quando i biancocelesti di Simone Inzaghi non dovranno assolutamente perdere con il Club Brugge per mantenere il secondo posto del raggruppamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lasise…lefavorevoli ai biancocelesti per il passaggio della fase a gironi diIl pareggio contro il Borussia Dortmund non basta allaper ipotecare il passaggio del turno in. Per ottenere lazione occorrerà attendere la sesta e ultima giornata della fase a gironi, quando i biancocelesti di Simone Inzaghi non dovranno assolutamente perdere con il Club Brugge per mantenere il secondo posto del raggruppamento. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Primo gol di Chiesa con la maglia della Juventus in Champions League, la Lazio rimanda la qualificazione agli ottavi alla prossima settimana

Da poco terminate le sfide di Champions League che vedevano impegnate anche la Juventus e la Lazio. I bianconeri, già qualificati per gli ottavi, sfidavano e Torino la Dinamo Kiev. Il vantaggio lo ha ...

Borussia Dortmund-Lazio 1-1: Immobile gol, ma non basta

In Germania i biancocelesti raccolgono solo un pareggio nonostante una ottima prestazione. Per gli ottavi servirà un punto ...

In Germania i biancocelesti raccolgono solo un pareggio nonostante una ottima prestazione. Per gli ottavi servirà un punto ...