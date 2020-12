Champions League, Juve-Dinamo Kiev 3-0: 750esimo gol in carriera per Ronaldo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella serata di Stephanie Frappart , primo arbitro donna della storia a dirigere una gara di Champions League , vita facile per la Juventus contro la Dinamo Kiev nella penultima giornata della fase ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella serata di Stephanie Frappart , primo arbitro donna della storia a dirigere una gara di, vita facile per lantus contro lanella penultima giornata della fase ...

Tra poco sarà Borussia-Lazio. La Lazio stasera a Dortmund può brindare, con una vittoria, alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo due decenni. In ogni caso, il pass, rimarrà ...

Borussia-Lazio 1-1: Immobile non basta, qualificazione rinviata

